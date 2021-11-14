Такие данные приводит британское издание The Mirror со ссылкой на собственные источники.

Важно Россия держит наготове мощную наступательную группировку вокруг Украины, – ОП

По словам собеседника издания, британское командование может перебросить в Украину 600 бойцов, в частности:

отряд бойцов Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS),

полк специальной разведки,

медиков,

инженеров,

связующих,

еще около 400 военнослужащих из 16-й десантно-штурмовой бригады.

Все спецназовцы уже знают, что их в ближайшее время могут перебросить в Украину.

Что этому предшествовало

Такую подготовку силы спецназначения развернули после того, как высокопоставленные лица оборонного ведомства страны и глава внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявили о том, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

В Евросоюзе заявили, что встревожены наращиванием войск России возле границы Украины. Также говорится, что это не похоже на учения.

Обратите внимание! 10 ноября Владимир Зеленский сказал, что перемещение войск России вдоль границ Украины и увеличение концентрации – это психологическое давление со стороны оккупантов. Президент объяснил, что украинская армия готова дать отпор любой внешней силе.

Россия может стремиться продвигаться вглубь Украины