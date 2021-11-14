Такие данные приводит британское издание The Mirror со ссылкой на собственные источники.
Важно Россия держит наготове мощную наступательную группировку вокруг Украины, – ОП
По словам собеседника издания, британское командование может перебросить в Украину 600 бойцов, в частности:
- отряд бойцов Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS),
- полк специальной разведки,
- медиков,
- инженеров,
- связующих,
- еще около 400 военнослужащих из 16-й десантно-штурмовой бригады.
Все спецназовцы уже знают, что их в ближайшее время могут перебросить в Украину.
Что этому предшествовало
Такую подготовку силы спецназначения развернули после того, как высокопоставленные лица оборонного ведомства страны и глава внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявили о том, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.
В Евросоюзе заявили, что встревожены наращиванием войск России возле границы Украины. Также говорится, что это не похоже на учения.
Россия может стремиться продвигаться вглубь Украины
- Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал: на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника.
- По его словам, это может свидетельствовать о том, что российское правительство "ищет возможность продвинуться дальше" на украинскую территорию. Кулеба подчеркнул: "мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность".
- Издание The Washington Post еще в октябре 2021 года заявило, что Россия снова наращивает войска на границе с Украиной.