Соответствующую информацию обнародовал на брифинге спикер ЕС Петер Стано 12 ноября.
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Евросоюз обеспокоен ситуацией на границе Украины
Стано заявил, что они продолжают следить за ситуацией. Он вспомнил, что в апреле 2021 года главы МИД уже имели разговор относительно российского военного наращивания у украинских границ и незаконно оккупированного Крыма.
Спикер заверил, что с тех пор "мы как Евросоюз работаем над тем, чтобы увеличить устойчивость Украины. И конечно же мы продолжаем следить за ситуацией".
Информация, которую мы сейчас получали от партнеров, является тревожной. Мы также обсуждаем ее с партнерами – США, Великобританией и другими, чтобы видеть, как развивается ситуация,
– заверил Стано.
Отвечая на уточняющие вопросы, Стано пояснил, что когда речь идет о стандартных военных учениях, то есть определенные правила и процедуры. В том числе и своевременное информирование партнеров о них. Однако Россия этого не сделала.
Представитель ЕС также добавил, что 15 ноября главы МИД еще обсудят ситуацию по новой концентрации российских войск вблизи границ Украины и на оккупированных территориях. Также они оценят, нужны ли ответные шаги.
Вероятные действия России на границе с Украиной: что известно
- В октябре издание The Washington Post заявило, что Россия вновь наращивает войска на границе с Украиной.
- В начале ноября Politico опубликовало новые спутниковые фотографии с украинской границы, которые якобы свидетельствуют, что Россия снова стягивает туда войска и технику.
- Впоследствии украинская разведка заверила, что наращивания количества войск нет.
- Издание Bloomberg сообщило, что США предупредило своих партнеров из ЕС о возможном вторжении российских войск на украинскую территорию.
- Кремль заверил, что не планирует вторжение в Украину. Более того, этого государство-агрессор и никогда вроде бы не собиралось делать.