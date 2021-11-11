Издание Bloomberg сообщило, что Вашингтон не исключает вариант вторжения России в Украину.

Важно Военное давление: как в СНБО объясняют действия России вблизи границы Украины

Администрация Байдена пока эту информацию не комментирует

Свои выводы американцы делают по информации, которую они пока не передали европейским партнерам, однако эти данные являются достаточно весомыми и с общедоступными доказательствами.

В Белом доме пока эту информацию не комментируют. Как сообщают СМИ, вторжение России является маловероятным. Москва, мол, не хочет начинать войну с Украиной, однако демонстрирует готовность к ней. В случае наступления, считают в США, россияне столкнутся с мощным общественным сопротивлением.

Ранее беспокойство выразил госсекретарь Блинкен

Отметим, что накануне о ситуации на границе России и Украины высказался госсекретарь США Энтони Блинкен. Во время брифинга с главой МИД Дмитрием Кулебой он подчеркнул, что США пока не понимают намерений Москвы, однако призывают ее не повторять ошибок 2014 года.

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Обратите внимание! О накоплении российских войск недалеко от украинской границы первыми написали именно американские СМИ. В украинском Минобороны заверили, что следят за ситуацией и значительных изменений нет. В своем обращении 10 ноября президент Зеленский назвал перемещение российских сил психологическим давлением, которое уже не действует.