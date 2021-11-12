Об этом сообщил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

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Полянский называет это "логическим шагом"

По словам Полянского, накопление российских войск у границы Украины – это "осторожность и логичный шаг". Мол, так Москва реагирует на "конкретные угрозы, которые поступают из Украины". Полянский цинично заявляет, что эти высказывания якобы касаются "территориальной целостности России".

Нападение – возможно, однако маловероятно, – СМИ

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники заявило, что Вашингтон предупредил Евросоюз о возможном вторжении России в Украину. Однако, уточнило издание, этот вариант является маловероятным. Россия не хочет начинать войну с Украиной, однако желает продемонстрировать, что готова к такому развитию событий.

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Что известно о перемещении сил России вблизи границы Украины