Об этом сообщил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
К теме США предупредили Евросоюз о возможном вторжении России в Украину, – СМИ
Полянский называет это "логическим шагом"
По словам Полянского, накопление российских войск у границы Украины – это "осторожность и логичный шаг". Мол, так Москва реагирует на "конкретные угрозы, которые поступают из Украины". Полянский цинично заявляет, что эти высказывания якобы касаются "территориальной целостности России".
Нападение – возможно, однако маловероятно, – СМИ
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники заявило, что Вашингтон предупредил Евросоюз о возможном вторжении России в Украину. Однако, уточнило издание, этот вариант является маловероятным. Россия не хочет начинать войну с Украиной, однако желает продемонстрировать, что готова к такому развитию событий.
Читайте также Россия может стремиться к продвижению вглубь территории Украины, – Кулеба
Что известно о перемещении сил России вблизи границы Украины
- Первыми о том, что Россия увеличивает присутствие недалеко от украинской границы, сообщили именно американские СМИ.
- Они опубликовали фото со спутника, на которых – российские военные и техника.
- В Минобороны Украины сообщали, что пристально следят за ситуацией и значительных изменений не заметили.
- Впоследствии беспокойство ситуацией выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что мотивы Москвы ему неизвестны, однако он призвал ее избежать повторения ошибок 2014 года.
- Президент Зеленский в обращении 10 ноября назвал перемещение российских войск попыткой психологического давления, которое больше не действует.