Про це повідомив перший заступник постпреда Росії в ООН Дмитро Полянський.
До теми США попередили Євросоюз про можливе вторгнення Росії в Україну, – ЗМІ
Полянський називає це "логічним кроком"
За словами Полянського, накопичення російських військ біля кордону України – це "обережність та логічний крок". Мовляв, так Москва реагує на "конкретні загрози, які надходять з України". Полянський цинічно заявляє, що ці висловлювання начебто стосуються "територіальної цілісності Росії".
Напад – можливий, проте малоймовірний, – ЗМІ
Раніше видання Bloomberg з посиланням на власні джерела заявило, що Вашингтон попередив Євросоюз щодо можливого вторгнення Росії в Україну. Проте, уточнило видання, цей варіант є малоймовірним. Росія не хоче починати війну з Україною, проте бажає продемонструвати, що готова до такого розвитку подій.
Читайте також Росія може прагнути до просування вглиб території України, – Кулеба
Що відомо про переміщення сил Росії поблизу кордону України
- Першими про те, що Росія збільшує присутність неподалік українського кордону, повідомили саме американські ЗМІ.
- Вони оприлюднили фото з супутника, на яких – російські військові та техніка.
- У Міноборони України повідомляли, що пильно стежать за ситуацією і значних змін не помітили.
- Згодом занепокоєння ситуацією висловив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що мотиви Москви йому невідомі, проте він закликав її уникнути повторення помилок 2014 року.
- Президент Зеленський у зверненні 10 листопада назвав переміщення російських військ спробою психологічного тиску, яка більше не діє.