За словами Крістіни Квін, в Україні та США однакове бачення ситуації. Про це американська представниця заявила в інтерв'ю.

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США продовжить співпрацю з Україною

Крістіна Квін заявила, що США продовжать співпрацю з Україною в питаннях безпеки, оскільки заяви Росії мають дестабілізуючий характер. У більшості з них йдеться про те, що Україна "втратила незалежність" та "не здатна сама вирішувати, який шлях обрати".

До захисту України долучать і НАТО. За словами Квін, США, Європа й Альянс зацікавлені в тому, щоб Україна змогла себе захистити від російської агресії. Однак американська дипломатка застерегла Росію від провокацій.

Ми працюємо з Україною і спостерігаємо за всім дуже уважно, і ми показуємо Росії, що будь-яка агресія з її боку буде мати наслідки,

– заявила Квін.

Щодо наслідків для Кремля, тимчасово повірена у справах США в Україні заявила, що над ними Вашингтон працюватиме з європейськими партнерами і продемонструє Москві, що їх чекає у випадку посилення агресії проти України.

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