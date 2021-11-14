Розмова Борреля та Кулеби відбулась напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

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Кулеба закликав ЄС вжити заходів задля стримання агресії Росії

Міністр розповів високому представнику, що зараз відбувається на Донбасі та вздовж українських кордонів. Кулеба підкреслив, що підхід Росії до перемовин у нормандському форматі – деструктивний.

Боррель запевнив у підтримці України

Головний дипломат України закликав Брюссель вжити політичних та й інших заходів задля стримання Росії. У відповідь Жозеп Боррель запевнив, що Євросоюз підтримує суверенітет та територіальну цілісність України – в її міжнародно визнаних кордонах.

Росія може прагнути просунутись вглиб України, – Кулеба

Зазначимо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що Росія може прагнути просунутись вглиб української території. Свідченням цього є скупчення російських військ біля кордону України. Під час свого візиту до США міністр закликав американців допомогти Києву у протистоянні Москві.

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Головне про напруження поблизу кордону України: