Беседа Борреля и Кулебы состоялась накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС.
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Кулеба призвал ЕС принять меры для сдерживания агрессии России
Министр рассказал высокому представителю, что сейчас происходит на Донбассе и вдоль украинских границ. Кулеба подчеркнул, что подход России к переговорам в нормандском формате – деструктивный.
Боррель заверил в поддержке Украины
Главный дипломат Украины призвал Брюссель принять политические и другие меры для сдерживания России. В ответ Жозеп Боррель заверил, что Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины – в ее международно-признанных границах.
Россия может стремиться продвинуться вглубь Украины, – Кулеба
Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может стремиться продвинуться вглубь украинской территории. Свидетельством тому является скопление российских войск у границы Украины. В ходе своего визита в США министр призвал американцев помочь Киеву в противостоянии Москве.
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Главное о напряжении вблизи границы Украины:
- В октябре американские издания сообщили о том, что Россия наращивает военные мощности у украинской границы. Доказательством тому стали фото со спутника.
- Представители Минобороны Украины заявили, что ситуация – под контролем и большого увеличения войск агрессора нет.
- В Офисе Президента отметили, что у границы произошли не столько количественные, сколько "качественные изменения сил противника".
- В своем видеообращении 10 ноября президент Зеленский подчеркнул, что действия России это психологическое давление, которое больше не действует.