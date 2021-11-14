По словам Министра обороны Резникова, в будущем эти корабли и катера будут выполнять задачи по защите национальных интересов Украины не только в ближней морской зоне, но и на территории исключительной морской экономической зоны.
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Резников подчеркнул, что сейчас идет активная работа с западными партнерами. В частности, с США. По словам министра, переход к Украине осуществляют 2 катера типа Island.
Кроме того, 2 катера Island уже выполняют задачи в составе национального флота. Также Украина активно сотрудничает с Турцией – стратегическим партнером в Черном море.
Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс "Нептун",
– подчеркнул Резников.
Министр пообещал сделать все, чтобы уже в ближайшей перспективе этот комплекс приступил к боевому дежурству для защиты южных рубежей.
Украина закупит партию Bayraktar
- Резников рассказал, что сейчас необходимо продолжать закупку беспилотников Bayraktar для ВСУ.
- Министр обороны отметил: турецкие партнеры берут украинские двигатели для Bayraktar.
- Кроме того, Украина продолжит закупать Bayraktar.
- По словам Резникова, "это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю, то есть сделанные в Турции, но они будут украинские, на вооружении ВСУ".