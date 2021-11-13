Украинский посол поставил свой автограф под документом в Лондоне 12 ноября.

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СМИ пишут, что рамочное соглашение предусматривает выделение средств на:

  • строительство 8 ракетных катеров;
  • приобретение у Великобритании двух тральщиков;
  • создание в Украине двух военно-морских баз.

Военное сотрудничество с Британией

  • В октябре Украина и Великобритания начали вести переговоры о продаже оружия. Речь идет о морских ракетах класса "земля – земля", разработанных MBDA UK.
  • Как пишет авторитетное американское СМИ, обсуждение происходит "на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для захвата территории".
  • В случае, если переговоры между государствами будут успешными, Министерство обороны Украины разместит морские ракеты Brimstone на патрульных катерах и самолетах.