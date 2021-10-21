Как пишет авторитетное американское СМИ, переговоры проходят "на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для захвата территории".

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В случае, если переговоры будут успешными, Министерство обороны разместит морские ракеты Brimstone на патрульных катерах и самолетах.

Как продвигаются переговоры

14 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал, что Киев должен вскоре получить от Соединенного Королевства военную помощь, в частности, ракетное оружие.

Стоит отметить! В октябре 2020 года в Британии подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

Что известно о ракетах Brimstone

Они разработаны британской компанией MBDA UK. Оружие может поражать "рой" целей одновременно и отличается высокой точностью.

Система управления ракеты Brimstone выполнена в соответствии с концепцией "выстрелил и забыл". Для этого ракета оснащена инерционной навигационной системой для выхода в район цели, а также имеет полуактивную лазерную головку самонаведения.

Алгоритм применения боеприпасов выглядит следующим образом: