Как пишет авторитетное американское СМИ, переговоры проходят "на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для захвата территории".
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В случае, если переговоры будут успешными, Министерство обороны разместит морские ракеты Brimstone на патрульных катерах и самолетах.
Как продвигаются переговоры
14 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал, что Киев должен вскоре получить от Соединенного Королевства военную помощь, в частности, ракетное оружие.
Что известно о ракетах Brimstone
- Они разработаны британской компанией MBDA UK. Оружие может поражать "рой" целей одновременно и отличается высокой точностью.
- Система управления ракеты Brimstone выполнена в соответствии с концепцией "выстрелил и забыл". Для этого ракета оснащена инерционной навигационной системой для выхода в район цели, а также имеет полуактивную лазерную головку самонаведения.
Алгоритм применения боеприпасов выглядит следующим образом:
- Бортовая аппаратура самолета или вертолета, вооруженного ракетами Brimstone, вводит в оборудование боеприпаса данные о расположении цели.
- После запуска ракета самостоятельно выходит в заданный район и включает лазерную головку самонаведения.