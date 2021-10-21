Як пише авторитетне американське ЗМІ, перемовини відбуваються "на тлі побоювань, що Росія може використовувати газову кризу для захоплення території".

Важливо Збройні сили випробують самохідну артустановку "Богдана"

У разі, якщо перемовини будуть успішними, Міністерство оборони розмістить морські ракети Brimstone на патрульних катерах та літаках.

Як просуваються перемовини

14 жовтня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко анонсував, що Київ має незабаром отримати від Сполученого Королівства військову допомогу, зокрема, ракетну зброю.

Варто зауважити! У жовтні 2020 року у Британії підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

Що відомо про ракети Brimstone

Вони розроблені британською компанією MBDA UK. Зброя може вражати "рій" цілей одночасно і відрізняється високою точністю.

Система управління ракети Brimstone виконана відповідно до концепції "вистрілив та забув". Для цього ракета оснащена інерційною навігаційною системою для виходу в район цілі, а також має напівактивну лазерну головку самонаведення.

Алгоритм застосування боєприпасів виглядає наступним чином: