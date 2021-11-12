По словам Резникова, турецкие партнеры уже публично объявили, что они берут украинские двигатели для Bayraktar. Также Украина планирует приобрести беспилотники.

Заметьте Беспилотник Bayraktar на Донбассе бил по оккупантам дважды, – СМИ

Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении ВСУ,

– подчеркнул Резников.

Министр также заявил, что беспилотники будут применять. Потому что Украина должна защищать свою независимость. В частности, в соответствии с 51 статьей Устава ООН.

Заявление Генштаба

Руководитель Генштаба Сергей Шаптала заявил, что в ответ на атаки боевиков на Донбассе Украина продолжит использовать Bayraktar.

Именно для этого украинская сторона будет увеличивать количество ударных беспилотников.

По словам Шаптала, "нам государство закупает Bayraktar, у нас есть они на вооружении, и на этом не останавливаемся".

Заметьте! На вооружении ВСУ Bayraktar находятся с 2019 года. В то же время их впервые применили в октябре 2021 года.