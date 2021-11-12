По словам Резникова, турецкие партнеры уже публично объявили, что они берут украинские двигатели для Bayraktar. Также Украина планирует приобрести беспилотники.
Заметьте Беспилотник Bayraktar на Донбассе бил по оккупантам дважды, – СМИ
Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении ВСУ,
– подчеркнул Резников.
Министр также заявил, что беспилотники будут применять. Потому что Украина должна защищать свою независимость. В частности, в соответствии с 51 статьей Устава ООН.
Заявление Генштаба
- Руководитель Генштаба Сергей Шаптала заявил, что в ответ на атаки боевиков на Донбассе Украина продолжит использовать Bayraktar.
- Именно для этого украинская сторона будет увеличивать количество ударных беспилотников.
- По словам Шаптала, "нам государство закупает Bayraktar, у нас есть они на вооружении, и на этом не останавливаемся".