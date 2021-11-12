За словами Резнікова, турецькі партнери вже публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для Bayraktar. Також Україна планує придбати безпілотники.

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Але це будуть українські Bayraktar, підкреслюю. Тобто виготовлені у Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні ЗСУ,

– наголосив Резніков.

Міністр також заявив, що безпілотники застосовуватимуть. Бо Україна має боронити свою незалежність. Зокрема, відповідно до 51 статті статуту ООН.

Заява Генштабу

Керівник Генштабу Сергій Шаптала заявив, що у відповідь на атаки бойовиків на Донбасі Україна продовжить використовувати Bayraktar.

Саме для цього українська сторона збільшуватиме кількість ударних безпілотників.

За словами Шаптала, "нам держава закупляє Bayraktar, в нас є вони на озброєнні, і на цьому не зупиняємося".

Зауважте! На озброєнні ЗСУ Bayraktar перебувають з 2019 року. Водночас їх вперше застосували уперше їх жовтні 2021 року.