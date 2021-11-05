По словам Шапталы, первое использование беспилотников было ответом на нарушение Россией минских соглашений. Об этом руководитель Генштаба заявил в эфире токшоу "Право на власть".

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Украина не нарушила соглашений

Сергей Шаптала рассказал, что впервые украинские военные использовали ударный беспилотник во время очередного нарушения Россией минских договоренностей. Боевики стянули артиллерию к линии разграничения и атаковали украинские позиции. Из-за этого один военный погиб, а другой получил ранение. Как следствие, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял решение об использовании беспилотника Bayrakrar для ответа на атаку.

Руководитель Генштаба подчеркнул, что если бы украинские военные ответили на атаки также артиллерию, то также бы нарушили минские договоренности. Также Шаптала добавил, что это было не последнее применение боевого беспилотника.

Нам государство закупает Bayraktar, у нас есть они на вооружении. И на этом не останавливаемся. Мы будем их наращивать еще. Та ситуация, которую сейчас обсуждают – правильно мы применили Bayraktar, неправильно – это было решение главнокомандующего,

– заявил Шаптала.

Кроме того, руководитель Генштаба ответил на обвинения Кремля о том, что беспилотник залетел глубоко на оккупированные территории. Шаптала убежден, что в таком случае российские наемники воспользовались бы этой ситуацией и уничтожили его.

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