Соответствующее заявление глава Министерства иностранных дел России сделал в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов.
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Россия о "втягивании ее в силовые действия"
Лавров комментировал ситуацию в Украине и заявил, что ему "видны попытки создать провокационную ситуацию, вызвать ответ ополчения и втянуть Россию в силовые действия".
Якобы заявления Киева о том, что минские соглашения разрушат Украину, далеки от правды. Представитель агрессора считает, что они создавались, чтобы якобы сохранить территориальную целостность страны.
Минские соглашения были созданы в результате 17-часовых переговоров для того, чтобы сохранить территориальную целостность Украины,
– заявил представитель агрессора.
Напомним, именно Россия систематически делает все, чтобы минские договоренности, как и любые другие, не выполнялись.
Российские войска под границей Украины
- Оккупанты наращивают свои войска вблизи украинских границ, как это было в апреле 2021 года. По информации Washington Post, из-за этого встревожены как Европа, так и США.
- В СМИ обратили внимание на то, что война на Донбассе "переходит в новую стадию". 26 октября украинские военные использовали турецкий беспилотник Bayraktar. ВСУ впервые применили эту технологию в бою, что вызвало негодование у Москвы.
- Особенно напряженные отношения сейчас между государством-агрессором и НАТО. Ведь в начале октября Россия приостановила свою миссию в Брюсселе.