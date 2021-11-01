Відповідну заяву Голова Міністерства закордонних справ Росії зробив в ефірі одного із російських пропагандистських телеканалів.

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Росія про "втягування її у силові дії"

Лавров коментував ситуацію в Україні та заявив, що йому "видно спроби створити провокаційну ситуацію, викликати відповідь ополчення і втягнути Росію в силові дії".

Мовляв, заяви Києва про те, що мінські угоди зруйнують Україну, далекі від правди. Представник агресора вважає, що їх створювали, аби начебто зберегти територіальну цілісність країни.

Мінські угоди були створені внаслідок 17-годинних переговорів для того, щоб зберегти територіальну цілісність України,

– заявив представник агресора.

Нагадаємо, саме Росія систематично робить все, аби мінські домовленості, як і будь-які інші, не виконувалися.

Російські війська під кордоном України