Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів Роман Донік – волонтер, який проводить забезпечення українських військових. Він оприлюднив відповідне відео.

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Bayraktar застосували на Донбасі

Ударні дрони застосували уперше для знищення ворожої артилерії, яка обстріляла село Гранітне. Роман Донік розповів, що для роботи з відстані понад 15 кілометрів вирішили використати саме ударні дрони.

Зверніть увагу! Бойовики і пропагандистські ЗМІ заявили, що ЗСУ взяли під контроль село Старомар'ївка на Донеччині. Проте, у пресслужбі Операції об'єднаних сил цю інформацію назвали черговим фейком. Перед тим російські окупанти нещадно обстріляли село Гранітне, пошкодивши житлові будинки.

У відповідь заради збереження життя воїнів та мирного населення, у небо підняли Bayraktar. Далі виявили батарею та знищили ракетою одну гармату.

Розрахунки інших втекли. Але це не точно. Бо підняли не одного птаха. Довіряйте ЗСУ, – написав волонтер.

Як випробували безпілотник Bayraktar на Донбасі: дивіться відео

Що відомо про Bayraktar TB2? Це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході.



Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. Розробка проєкту почалася у 2000 році і тривала аж до 2009. За 10 років Туреччина випустила близько ста таких літальних апаратів.



Джерело: Це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході.Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. Розробка проєкту почалася у 2000 році і тривала аж до 2009. За 10 років Туреччина випустила близько ста таких літальних апаратів.Джерело: Вікіпедія

Раніше Bayraktar вже випробовували на аеродромах поза межами ООС. Так, наприклад військові поділилися потужним відео випробовувань безпілотників на аеродромі у Миколаєві.

Що відомо про закупівлю цих безпілотників

У 2019 році Україна закупила 6 турецьких безпілотників Bayraktar TB2 компанії Roketsan.

Перший ударний безпілотник війська ЗСУ отримали у липні 2021 року. Його випробували на аеродромі під Миколаєвом.

Особливість поставленого в Україну комплексу полягає у тому, що, окрім мобільної та стаціонарної, у складі є морська станція управління безпілотником.

Наразі українське державне підприємство "Антонов" розробляє безпілотник "Горлиця-2" – вітчизняний аналог турецького Bayraktar TB2.

Повний текст публікації Романа Доніка:

Перше застосування "Bayraktar" на Донбасі проти артилерії російських найманців.

Ну що, ударні дрони "Bayraktar" були вперше задіяні в знищені ворожої артилерії. Кілька днів ворожі пропагандисти прокачували істерію, що ЗСУ порушили мінські домовленості та зайшли на ворожу територію.

І сьогодні з максимально можливої дальності (15+ км) обстріляли село Гранітне на Донеччині. Звичайними засобами виявити батарею не змогли. Далеко.

Крім того, найманці та окупанти почали масовані обстріли наших позицій з артилерії.

У відповідь, для збереження життя вояків, та цивільного населення, піднято БПЛА "Байрактар", була виявлена батарея, та ракетою знищена одна гармата. На цю хвилину. Розрахунки інших втекли. Але це не точно. Бо підняли не одного птаха. Довіряйте ЗСУ.