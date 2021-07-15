У Міноборони зазначили, що безпілотник турецького виробництва вже випробовують.

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У Військово-морських силах України нова техніка

Перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для Військово-морських сил поставлено в Україну,
– заявив Андрій Таран.

Він пояснив, що наразі відбуваються остаточні випробування комплексу в місці базування.

У Міністерстві розповіли, що після випробувань отримають:

  • ефективне спостереження та прикриття узбережжя та акваторій Чорного і Азовського морів;
  • можливість ураження надводних та наземних об'єктів супротивника високоточними засобами.

Що відомо про Bayraktar TB2?

  • Це оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту.
  • Він може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.
  • Розробку проєкту у 2000-х розпочала компанія Baykar Makina.
  • Перший політ відбувся у 2009 році.
  • Ці безпілотники продемонстрували свою ефективність під час бойових дій в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.

Що цьому передувало

  • 4 липня Володимир Зеленський заявив, що посилюється морська авіація України, адже Україна має отримати безпілотники Bayraktar. Про це розповів під час урочистих заходів в межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.
  • Попередньо відомо, що у 2019 році Україна закупила для ЗСУ і провела випробування турецьких ударних оперативно-тактичних БПЛА Bayraktar TB2.
  • У 2020 році Україна мала придбати Туреччини 48 ударних безпілотників BayraktarTB2.