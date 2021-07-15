У Міноборони зазначили, що безпілотник турецького виробництва вже випробовують.

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У Військово-морських силах України нова техніка

Перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для Військово-морських сил поставлено в Україну,

– заявив Андрій Таран.

Він пояснив, що наразі відбуваються остаточні випробування комплексу в місці базування.

У Міністерстві розповіли, що після випробувань отримають:

ефективне спостереження та прикриття узбережжя та акваторій Чорного і Азовського морів;

можливість ураження надводних та наземних об'єктів супротивника високоточними засобами.

Що відомо про Bayraktar TB2? Це оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту.

Він може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.

Розробку проєкту у 2000-х розпочала компанія Baykar Makina.

Перший політ відбувся у 2009 році.

Ці безпілотники продемонстрували свою ефективність під час бойових дій в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.

Що цьому передувало