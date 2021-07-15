В министерстве рассказали, что беспилотник испытывают. Предварительно известно, что он турецкого производства.

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В Военно-морских силах Украины новая техника

Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину,
– заявил Андрей Таран.

Он объяснил, что сейчас проходят окончательные приемочные испытания комплекса на месте базирования.

В Министерстве рассказали, что после испытаний получат:

  • эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей;
  • возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами.

Что такое Bayraktar TB2

  • Это оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета.
  • Он может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.
  • Разработку проекта в 2000-х начала компания Baykar Makina.
  • Первый полет состоялся в 2009 году.
  • Эти беспилотники продемонстрировали свою эффективность во время боевых действий в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Что этому предшествовало

  • 4 июля Владимир Зеленский заявил, что усиливается морская авиация Украины, ведь Украина должна получить беспилотники Bayraktar. Об этом рассказал во время торжественных мероприятий в рамках празднования Дня ВМС Вооруженных Сил Украины.
  • Предварительно известно, что в 2019 году Украина закупила для ВСУ и провела испытания турецких ударных оперативно-тактических БПЛА Bayraktar TB2.
  • В 2020 году Украина должна была приобрести у Турции 48 ударных беспилотников BayraktarTB2.