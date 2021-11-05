Бутусов утверждает, что тогда уничтожили 2 гаубицы Д-30 оккупационных сил России.

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Рассказ очевидцев

Как пишет журналист, очевидцы удара рассказали, что благодаря оптике беспилотника удалось с высокой четкостью увидеть вражескую батарею, которая вела огонь. Тогда боевики обстреляли Гранитное, погиб украинский защитник.

Мы могли применить только один беспилотник, в нашем распоряжении было только 3 пуска. Мы видели десятки важных целей, но надо было подавить огонь батареи... Когда мы ее обнаружили, то установили, что в ней 3 гаубицы, а прицеливание осуществлялось из центрального оружия,

– сказал очевидец.

Отметили, что времени ждать не было. Первый пуск был успешным, но расчет гаубицы при этом не пострадал. В последний момент от места взрыва отошел один артиллерист.

Как состоялся второй удар

По словам очевидцев, когда стемнело и в районе Гранитного снова начались обстрелы, Bayraktar еще раз пошел в атаку. Там же украинским военным удалось уничтожить вторую гаубицу Д-30. После второго удара артиллерия оккупантов наконец успокоилась.

Бойцы резюмировали, что беспилотник длительное время находился в зоне действия российской ПВО. Однако очевидно, что противник не смог ни обнаружить, ни сбить его.

Бутусов показал видео с командного пункта украинских военных, которые наблюдали за ударами беспилотника по врагу.

Удар беспилотника, смотрите видео:

В ООС не исключают, что могло быть несколько ударов

Начальник пресс-центра объединенного командного пункта ООС Ярослав Мельничук рассказал 24 каналу, что в боевых целях беспилотник Bayraktar использовали только 26 октября. На вопрос, могло ли быть несколько ударов Мельничук ответил, что "возможно".

Что известно о применении беспилотника