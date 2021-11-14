За словами міністра оборони Резнікова, у майбутньому ці кораблі та катери виконуватимуть завдання із захисту національних інтересів України не тільки у ближній морській зоні, але й на території виключної морської економічної зони.
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Резніков наголосив, що наразі триває активна робота з західними партнерами. Зокрема, зі США. За словами міністра, перехід до України здійснюють 2 катери типу Island.
Окрім того, 2 катери Island, вже виконують завдання у складі національного флоту. Також Україна активно співпрацює з Туреччиною – стратегічним партнером у Чорному морі.
Вкрай актуальним я вважаю те, що сьогодні на озброєнні ВМС України знаходиться протикорабельний комплекс "Нептун",
– наголосив Резніков.
Міністр пообіцяв зробити усе, щоб вже у найближчій перспективі цей комплекс заступив на бойове чергування задля захисту південних рубежів.
Україна закупить партію Bayraktar
- Резніков розповів, що наразі необхідно продовжувати закупівлю безпілотників Bayraktar для ЗСУ.
- Міністр оборони відзначив: турецькі партнери беруть українські двигуни для Bayraktar.
- Окрім того, Україна продовжить закупляти Bayraktar.
- За словами Резнікова, "але це будуть українські Bayraktar, підкреслюю, тобто виготовлені у Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні ЗСУ".