За словами міністра оборони Резнікова, у майбутньому ці кораблі та катери виконуватимуть завдання із захисту національних інтересів України не тільки у ближній морській зоні, але й на території виключної морської економічної зони.

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Резніков наголосив, що наразі триває активна робота з західними партнерами. Зокрема, зі США. За словами міністра, перехід до України здійснюють 2 катери типу Island.

Окрім того, 2 катери Island, вже виконують завдання у складі національного флоту. Також Україна активно співпрацює з Туреччиною – стратегічним партнером у Чорному морі.

Вкрай актуальним я вважаю те, що сьогодні на озброєнні ВМС України знаходиться протикорабельний комплекс "Нептун",

– наголосив Резніков.

Міністр пообіцяв зробити усе, щоб вже у найближчій перспективі цей комплекс заступив на бойове чергування задля захисту південних рубежів.

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