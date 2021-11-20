Відповідну заяву в суботу, 20 листопада, зробив американський держсекретар Ентоні Блінкен. Він звернув увагу на те, що "напруга зростає".

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Союзники США поділяють побоювання щодо Кремля

"Ми дійсно стурбовані незвичайною військовою активністю Росії на кордоні з Україною. У нас є серйозні побоювання й щодо деяких висловлювань, які ми чуємо з Росії, а також в соцмережах", – пояснив Блінкен. Посадовець запевнив, що ці побоювання щодо Кремля поділяють й союзники США. Втім, чи вважає американська розвідка, що Путін планує масштабне вторгнення в Україну, він не уточнив.

У США все пам'ятають, – Блінкен про російську агресію

Блінкен зауважив, що США не володіють інформацією про подальші наміри російського президента. Проте запевнив, що Вашингтон добре пам'ятає, що відбувалося у минулому. Очевидно, посадовець мав на увазі події 2014 року, коли Росія розв'язала війну на Сході України й окупувала частину Донбасу та півострів Крим.

"Ми знаємо, як намагаються (у Росії – 24 канал) послатися на якусь ілюзорну провокацію з боку України чи будь-якої іншої країни, й використати це як привід для реалізації своїх планів", – підкреслив держсекретар США.

Попередні заяви американських посадовців

Напередодні у США попередили Москву, що будь-яка її агресія матиме наслідки. Так на маневри російських військ біля кордонів України відреагувала тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

За інформацією ЗМІ, демократ Боб Менендес запропонував поправку до проєкту оборонного бюджету США. Вона стосується введення санкцій проти Росії у випадку вторгнення в Україну.

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