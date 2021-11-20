Про це міністр оборони сказав в інтерв'ю під час свого візиту до Вашингтона.

Важливо Можемо покладатися лише на себе: в ЄС заявили, що не допоможуть військом у разі вторгнення Росії

Резніков наголосив, що наші ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки.

Я мав честь з генералом Залужним, головнокомандувачем, чотири дні провести в ООС, спілкуватись з командирами, солдатами, бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений в собі, люди вміють захищати країну,

– сказав він.

Крім того, він нагадав, що в Україні є понад 400 000 ветеранів, які пройшли через цей фронт і готові стати на захист своєї землі.

"Тому такого легкого проходу, як це було у 2014 році, не буде вже. Сьогодні люди знають що таке пролита кров, і як проливати кров ворога теж знають і вміють це робити", – наголосив міністр.

Чи є російські війська на кордоні з Україною

Відповідаючи на запитання щодо накопичення військ Росії поблизу України, Резніков зауважив, що дані української, європейських і американської розвідок збігаються, а оцінки можуть бути різними.

Ми не панікуємо, бо за 8 років цієї війни звикли до загрози

– констатував очільник Міноборони.

Він також зауважив, що українська сторона сприймає цю інформацію більш спокійно. "Тому що ми просто вже готові, а для них це так стало трохи неочікувано. Вони вважають, що дані свідчать про зростання ризиків і я з ними погоджуюсь, бо є ознаки ескалації".

Що цьому передувало