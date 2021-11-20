Видання опублікувало відповідний документ з поправками. Про це стало відомо 19 листопада.

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Сенатор США запропонував додаткові санкції проти Росії

Загроза санкцій має послужити потужним стримуючим фактором проти президента Росії Володимира Путіна,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема поправка до проєкту оборонного бюджету США, яку запропонував голова комітету Сенату США з міжнародних відносин демократ Боб Менендес, передбачає:

президент Джо Байден повинен буде затвердити санкції та обмеження щодо віз стосовно російських військових та співробітників розвідки, які "займаються плануванням або здійсненням вторгнення" на територію України;

ввести санкції проти компаній чи фізичних осіб, які беруть участь у плануванні та експлуатації російського газопроводу "Північний потік-2";

запровадити санкції щодо російських банків, держкомпаній, а також підприємств нафтогазової галузі. Це, мовиться в документі, "завдало б серйозного удару російській економіці";

а також надати додаткову військову допомогу Києву.

Попередньо відомо, що Сенат США планує розглянути проєкт оборонного бюджету після перерви на День подяки, тобто після 25 листопада.

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