Про це український президент написав у твітері.
Важливо На зло Кремлю: нова влада у Німеччині може заморозити "Північний потік-2", – ЗМІ
Газовий шантаж має припинитись назавжди, – Зеленський
Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників США за включення до NDAA поправки, яка зупинить "Північний потік-2",
– зауважив глава держави.
Зеленський закликав підтримати норму і на рівні Сенату.
Що відомо про поправку в оборонному бюджеті
Поправку щодо санкцій проти російського проєкту погодились додати в оборонний бюджет у вересні. Аби стати законом, документ має підтримати Сенат та згодом його має підписати глава Білого дому Джо Байден.
США попередили Німеччину про небезпеку від "Північного потоку-2"
Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Вашингтон попередив німецьку сторону про загрозу, яку несе "Північний потік-2". Американська сторона закликала Берлін використати трубопровід для стримування агресії Росії.
Актуально Газовий шантаж Європи: Росія продовжує гру в "Північний потік-2"
Коротко про завершення "Північного потоку-2":
- 8 листопада "Газпром" заявив про завершення будівництва російського газопроводу.
- Наразі триває процес сертифікації проєкту.
- Україна намагатиметься довести, що газопровід не може бути сертифікований.
- Одну з двох ниток "Північного потоку-2" уже заповнили технічним газом. На черзі – друга.
Текст публікації Володимира Зеленського:
Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників США за включення до NDAA поправки, яка зупинить "Північний потік – 2". Звертаємось до всіх друзів України та Євросоюзу у Сенаті США щодо підтримки такої норми й на рівні Сенату.