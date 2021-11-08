Так, про це повідомив на закритій телефонній конференції з інвесторами заступник начальника департаменту "Газпрому" Олексій Фініков.

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Газопровід "Північний потік–2" завершений і готовий до запуску,

– сказав Фініков.

Чи отримає газопровід сертифікацію

Попри те, що Москва активно говорить про готовність "Північного потоку-2", його не можуть запустити просто так. Перед цим газопровід повинен отримати відповідні сертифікати у Євросоюзі. Найперше, він мусить відповідати правилам Третього енергопакета, мета якого – відкриті газові та енергетичні ринки.

"Оператор ГТС України" та "Нафтогаз" теж подали заявки на участь у процесі. Україна буде доводити, що газопровід не може бути сертифікований. Рішення, про те, чи візьме наша держава участь у консультаціях, очікують вже цього тижня.

За інформацією ЗМІ, процес сертифікації затягнеться до травня 2022 року. Це залежить також від енергетичної ситуації в Європі.

Зверніть увагу! Раніше рахували, якщо "Північний потік-2" таки запустять, це призведе до того, що Україна щорічно втрачатиме 5 – 6 мільярдів доларів.