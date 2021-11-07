Глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон оприлюднив пост про заповнені сховища "Газпрому" у Європі. Однак в коментарях його запитали, чи долучать Україну до консультацій щодо сертифікації газопроводу.

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До слова, крім оператора ГТС, заявку на участь подав і "Нафтогаз".

Рішення (щодо участі "Оператора ГТС України" – 24 канал) очікується на наступному тижні,

– написав Макогон.

Україна намагатиметься довести, що газопровід не може бути сертифікований.

Як відбувається процес сертифікації

Другу нитку газопроводу до кінця року збираються заповнити газом. Перша нитка вже готова до повноцінного використання.

Проте перед запуском "Північний потік-2" повинен отримати відповідні сертифікати у Євросоюзі.

Він повинен відповідати правилам Третього енергопакета. До слова, мета цього пакету – відкриті газові та енергетичні ринки.

ЗМІ назвали ймовірну дату сертифікації

Офіційної дати введення в експлуатацію російського газопроводу немає. Це залежить, зокрема, й від енергетичної ситуації в Європі.

ЗМІ пишуть, що процес сертифікації російського газопроводу німецьким регулятором може затягнутися до 8 травня 2022 року.