Німецьке видання повідомляє, що США звернулися до Європейської зовнішньополітичної служби, а також до закордонних відомств у Берліні, Парижі та Лондоні.

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США закликають Німеччину протидіяти агресії Росії

У Берліні представники Вашингтона спілкуються як з урядом Ангели Меркель, так і з учасниками ймовірної нової коаліції.

США полягають на тому, щоб Німеччина використовувала газопровід "Північний потік-2", який наразі ще не отримав дозволу на експлуатацію, як важіль тиску на Кремль.

Зокрема, американська сторона очікує, що німецька зупинить або принаймні перегляне процедуру сертифікації російського трубопроводу.