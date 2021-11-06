Немецкое издание сообщает, что США обратились в Европейскую внешнеполитическую службу, а также в зарубежные ведомства в Берлине, Париже и Лондоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России подтвердили, что глава ЦРУ приезжал в Москву говорить об Украине

США призывают Германию противодействовать агрессии России

В Берлине представители Вашингтона общаются как с правительством Ангелы Меркель, так и с участниками предполагаемой новой коалиции.

США настаивают на том, чтобы Германия использовала газопровод "Северный поток-2", который пока еще не получил разрешения на эксплуатацию, как рычаг давления на Кремль.

В частности, американская сторона ожидает, что немецкая остановит или, по крайней мере, пересмотрит процедуру сертификации российского трубопровода.

Обратите внимание! Пока официальной даты ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" нет. Все зависит от многих факторов, в том числе от энергетической ситуации в Европе. Эксперты Bloomberg предполагают, что этот процесс может затянуться до 8 мая 2022 года.

Возможное наращивание войск России возле границы Украины: что известно