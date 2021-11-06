Немецкое издание сообщает, что США обратились в Европейскую внешнеполитическую службу, а также в зарубежные ведомства в Берлине, Париже и Лондоне.
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США призывают Германию противодействовать агрессии России
В Берлине представители Вашингтона общаются как с правительством Ангелы Меркель, так и с участниками предполагаемой новой коалиции.
США настаивают на том, чтобы Германия использовала газопровод "Северный поток-2", который пока еще не получил разрешения на эксплуатацию, как рычаг давления на Кремль.
В частности, американская сторона ожидает, что немецкая остановит или, по крайней мере, пересмотрит процедуру сертификации российского трубопровода.
Возможное наращивание войск России возле границы Украины: что известно
- Недавно The Washington Post опубликовало материалы, в которых говорилось, что Россия снова наращивает свои войска вблизи границ Украины.
- В то же время, украинская разведка не зафиксировала увеличения военной активности оккупантов.
- А издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых видна российская бронетехника и артиллерия.
- Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов назвал информацию о взимании войск Россией "сознательной дезинформацией".
- В Кремле от информации о наращивании силы возле украинской границы также открестились, назвав ее "фейк-кампанией".