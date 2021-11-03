Там считают, что распространение соответствующей информации является якобы фейком. Об этом, как говорится в российских изданиях, заявила представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Стоит прочитать Россия сделала ход конем, – Костенко о взыскании войск к границе с Украиной

По ее словам, Москва обратила внимание "информационный залп", который распространяли в частности американские медиа.

Это не был один фейк, это целая свежая фейк – кампания в американских СМИ,

– сказала Захарова.

Ранее публикации медиа США также прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, качество статей "даже не стоит комментировать и в целом на них не стоит обращать никакого внимания".

Важно! Наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 114 нарушений со стороны российских боевиков.

О чем говорится