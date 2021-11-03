Украинская сторона СЦКК в очередной раз сообщает о фактах нарушений расположения вооружения и военной техники вооруженными формированиями России на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.

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Нарушения оккупантов на Донбассе

Наблюдатели Миссии зафиксировали 114 нарушений со стороны российских наемников.

100% зафиксированной техники противника находится вне определенных районов отвода,

– говорится в сообщении.

В районе Терново, в полосе действий так называемого "1 армейского корпуса" обнаружили:

танки – 67 единиц;

ББМ – 12 единиц.

Возле Шимшиновки, в полосе действий так называемого "2 армейского корпуса":

танки – 10 единиц;

ББМ – 25 единиц.

В штабе ООС отметили, что сосредоточение боевой техники в таком количестве может свидетельствовать о намерениях создания и согласования по меньшей мере трех батальонно-тактических групп. Цель – усиление или ротация подразделений на линии разграничения.

В то же время подразделения Вооруженных сил Украины находятся на ранее определенных позициях и неукоснительно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Вероятное скопление войск России: что известно

Недавно американское издание Politico опубликовало новые спутниковые фотографии с украинской границы. Они якобы свидетельствуют о том, что Россия снова стягивает туда войска и технику.

Кроме того, ранее несколько источников, в частности The Washington Post, писали, что в последние недели Россия возобновила перемещение техники и военных к границе с Украиной.

В разведке Минобороны отметили, что по состоянию на 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и техники не было.

А секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов назвал распространение западными СМИ таких данных – "сознательной дезинформацией".

Текст сообщения штаба ООС:

Украинская сторона СЦКК сообщает о фактах нарушений расположения вооружения и военной техники со стороны вооруженных формирований РФ на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, зафиксированных СММ ОБСЕ.

Наблюдатели Миссии зафиксировали 114 нарушений со стороны вооруженных формирований РФ. 100% зафиксированной техники противника находится вне определенных районов отвода.

Так, в районе Терново, в полосе действий так называемого "1 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ было обнаружено:

танки – 67 единиц;

ББМ – 12 единиц.

В районе Шимшиновка, в полосе действий так называемого "2 армейского корпуса" вооруженных формирований РФ было обнаружено:

танки – 10 единиц;

ББМ – 25 единиц.

Сосредоточение боевой техники в таком количестве может свидетельствовать о намерениях создания и согласования по меньшей мере трех батальонно-тактических групп с целью усиления или ротации подразделений на линии разграничения.

Подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на ранее определенных позициях и неукоснительно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутые в рамках ТКГ.