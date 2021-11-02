В то же время наше государство должно быть готово к такому развитию событий. Об этом в авторской программе Егора Скорины "Такі справи" на 24 канале рассказал секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко.

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По его словам, за все время своей независимости Украина теперь будет вынуждена готовиться к эскалации и конфликту с Россией.

Это, конечно, может быть причиной эскалации. Украине постоянно нужно быть готовой к потенциальной эскалации,

– подчеркнул Костенко.

Он считает, что даже если через некоторое время Украина вернет Крым и Донбасс, а через десятки лет наладит отношения с Россией (в частности, экономические), все равно государство-оккупант продолжит вести свою политику.

В России, как отметил Костенко, нет политической воли, но она может использовать военную силу. Поэтому наше государство должно постоянно готовиться к открытию российской агрессии.

Война зависит от многих факторов, например, от политической ситуации внутри страны (какой она будет – стабильной или не стабильной), как мы будем переживать зиму, каким будет моральное, психологическое (здоровье – 24 канал) нашей армии, как будет работать российская агентура, каково будет внутренне политическое положение России, как агрессор будет понимать последствия произошедшего. Роман Костенко Секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности

Также, как отметил Костенко, многое зависит от того, как ситуацию будут поддерживать союзники. "Не всегда Германия и Франция защищают именно нашу позицию. Многое будет зависеть от поддержки США", – пояснил он.

Заметим! После того, как Украина использовала на Востоке турецкие беспилотники Bayraktar, таким решением обеспокоилась сначала Германия, а затем и Франция.

Костенко сказал, готовиться ли Украине к эскалации: смотрите видео