Водночас наша держава повинна бути готовою до такого розвитку подій. Про це в авторській програмі Єгора Скоріни "Такі справи" на 24 каналі зауважив секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко.

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За його словами, за весь час своєї незалежності Україна тепер буде змушена готуватися до ескалації та конфлікту із Росією.

Це звичайно може бути причиною ескалації. Україні постійно потрібно бути готовою до потенційної ескалації,

– наголосив Костенко.

Він вважає, що навіть якщо через якийсь час Україна поверне Крим і Донбас, а через десятки років налагодить відносини з Росією (зокрема економічні), все одно держава-окупантка продовжить вести свою політику.

Наразі в Росії, як зауважив Костенко, немає політичної волі, але вона може використати військову силу. Тому наша держава повинна постійно готуватися до відкриття російської агресії.

Війна залежить від багатьох факторів, наприклад, від політичної ситуації всередині країни (яка вона буде – стабільна чи не стабільна), як ми переживатимемо зиму, яке буде моральне, психологічне (здоров'я – 24 канал) нашої армії, як працюватиме російська агентура, яке буде внутрішньо політичне становище Росії, як агресорка розумітиме наслідки того, що станеться. Роман Костенко Секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки

Також, як зауважив Костенко, багато залежить від того, як ситуацію підтримуватимуть союзники. "Не завжди Німеччина і Франція захищає саме нашу позицію. Багато залежатиме від підтримки США", – пояснив він.

Зауважимо! Після того, як Україна використала на Сході турецькі безпілотники Bayraktar, таким рішенням занепокоїлась спочатку Німеччина, а потім і Франція.

Костенко сказав, чи готуватися Україні до ескалації: дивіться відео