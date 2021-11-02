Росія має намір із позиції сили спілкуватися із нашою державою та впливати на зовнішню та внутрішню політику України. Про це зауважив в авторській програмі Єгора Скоріни "Такі справі" на 24 каналі секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко.

Зверніть увагу Ми готові до нового витка бойових дій, – командувач ОС

За його словами, Росія намагається показувати Європі, що війська стоять і вони завжди готові розгорнути їх та показувати Україну як нестабільного партнера.

Росія не відвела всю техніку

Мовляв, в нашу державу не можна інвестувати, вкладати гроші, тому що в будь-який момент Росія може організувати ескалацію конфлікту.

Тоді Росія, стягуючи війська, зробила хід конем – відвела особовий склад, а всю техніку, яку тяжко перекидати, залишили в місцях,

– наголосив Костенко.

За його словами, Кремль перетворив такі дії на свою політику. Костенко вважає, що є кілька факторів, чому саме зараз підіймають відповідну тему.

Зокрема, можливо, зараз є бажання ввести санкції проти Росії. Мені хотілося б думати, що це є причинно-наслідковими діями. Роман Костенко Секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки

Стягування військ Росії до українського кордону

У світових ЗМІ звертають увагу на загальне нарощування агресивної риторики Кремля проти України і водночас загострення відносин Росії із НАТО.

Вчора, 1 листопада, Міністерство оборони України оприлюднило заяву, в якій назвало хвилю повідомлень про стягування російських військ "елементом інформаційно-психологічних дій".

Вже 2 листопада секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов назвав повідомлення західних ЗМІ "дезінформацією" і заявив, що війська Росії вже давно сконцентровані в цих районах.

Костенко розповів про стягування Росією військ: дивіться відео