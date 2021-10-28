Мовляв, Україна використала нібито заборонене важке озброєння. Відповідну заяву опублікували у Міністерстві закордонних справ.

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У ній мовиться, що Париж "стурбований" заявою Генерального штабу України щодо використання безпілотника Bayraktar.

"Ці події суперечать заходам щодо зміцнення режиму припинення вогню, які набули чинності 27 липня 2020 року", – наголосили в заяві.

Франція закликала до стриманості

Також відомство вважає, що сторони на Донбасі почали частіше використовувати важку зброю, яка заборонена мінськими угодами.

Водночас у заяві мовиться, що Франція та Німеччина продовжуватиме зусилля в межах нормандського формату задля виконання мінських угод. Мовляв, відповідні домовленості є єдиною основою для врегулювання ситуації на Донбасі. "Ми закликаємо сторони до стриманості та деескалації", – заявили у МЗС.

Нагадаємо! Представниця МЗС Німеччини Андреа Зассе заявила, що Берлін стурбований використанням Bayraktar, який застосувала українська сторона.

Україна застосувала Bayraktar