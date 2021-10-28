Хоч передумова використання не надто приємна – безпілотником довелося відганяти артилерію ворога, який цілу ніч і ранок бомбив селище Гранітне на Донеччині. Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, ще один зазнав поранення.

Нагадаємо Збройні сили вперше застосували безпілотники Bayraktar на Донбасі: потужне відео

Що у соцмережах кажуть про Bayraktar на Донбасі

Дуже швидко застосування безпілотників стало топ-темою обговорення у соцмережах. У твітері Bayraktar на момент написання цього матеріалу було на третій сходинці трендів. За відповідним хештегом можна було знайти понад 11 тисяч твітів.



Тренди твітера 28 жовтня / Скриншот

Здебільшого українці схвально відгукуються про те, що ЗСУ дали відсіч ворогу і показали свої зуби. Адже, справді, за допомогою безпілотника знищили гармату бойовиків – з неї обстрілювали мирні населені пункти.

Офіцер ЗСУ Роман Кулик назвав це серйозним та показовим рішенням, яке "матиме далекосяжні наслідки".

Дієва демонстрація спроможності ЗСУ ефективно використовувати сучасні ударні безпілотні комплекси. Огень!

– написав Роман Кулик.

Активіст Сергій Стерненко іронічно відзначив, що ударом зачепило і російське телебачення. А у профілі "когнитивныйдиссонанс" нагадали, що історичний удар безпілотником відбувся на тлі флешмобу "Батько наш Бандера". Збіг? Ймовірно, але не точно.

Батько наш Бандера, Україна мати,

разом з Bayraktar'ом, кацапів будем чіпувати!

– написав твітерянин.

З цього приводу встигли наробити і мемів, як ось цей:



Продовження незабаром… / Картинка з фейсбуку Goni мемаси

Іронізують користувачі, порівнюючи використання безпілотника з іншими подіями у Росії. Наприклад, з виставкою похоронних речей зіставив твітерянин Сергей Нещадим.





Чи ось із раптовою забороною ввозити із Туреччини мандарини. Безпілотники, нагадаємо, виробляє саме ця країна.



Мандарин у росіян немає, хто винен? – ЗСУ! / Картинка з твітеру n6j1K0PZH4vMK0y

Що відомо про Bayraktar TB2? Це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході. Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби.



У 2019 році



Джерело: Це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході. Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби.У 2019 році Україна закупила 6 турецьких безпілотників Bayraktar TB2 компанії Roketsan. Перший ударний безпілотник війська ЗСУ отримали у липні 2021 року . Його випробували на аеродромі під Миколаєвом. До цього випадку безпілотники не застосовували на Донбасі.Джерело: Вікіпедія



Мандарини вже завинили / Скриншот твіту з профілю ДревляниН

Важлива думка Шахтарі знаходитимуть протиповітряні комплекси, – Костенко про наслідки через Bayraktar

Момент застосування Bayraktar на Донбасі: дивіться відео

Головне про застосування Bayraktar на Донбасі