Хоть предпосылка использования не слишком приятная – беспилотникам пришлось отгонять артиллерию врага, который целую ночь и утро бомбил поселок Гранитное в Донецкой области. В результате обстрела один украинский военный погиб, еще один получил ранения.
Напомним Вооруженные силы впервые применили беспилотники Bayraktar на Донбассе: мощное видео
Что в соцсетях говорят о Bayraktar на Донбассе
Очень быстро применение беспилотников стало топ-темой обсуждения в соцсетях. В твиттере Bayraktar на момент написания этого материала было на третьей строчке трендов. По соответствующему хэштегу можно было найти более 11 тысяч твитов.
Тренды твиттера 28 октября / Скриншот
В основном украинцы одобрительно отзываются о том, что ВСУ дали отпор врагу и показали свои зубы. Ведь, действительно, с помощью беспилотника уничтожили пушку боевиков – из нее обстреливали мирные населенные пункты.
Офицер ВСУ Роман Кулик назвал это серьезным и показательным решением, которое "будет иметь далеко идущие последствия".
Действенная демонстрация способности ВСУ эффективно использовать современные ударные беспилотные комплексы. Огонь!
– написал Роман Кулик.
Активист Сергей Стерненко иронично отметил, что ударом задело и российское телевидение. А в профиле "когнитивный диссонанс" напомнили, что исторический удар беспилотником произошел на фоне флешмоба "Батько наш Бандера". Совпадение? Вероятно, но не точно.
Батько наш Бандера, Украина мать,
вместе с Bayraktar'ом, кацапов будем чиповать!
– написал твиттерянин.
По этому поводу успели наделать и мемов, как вот этот:
Продолжение вскоре ... / Картинка из фейсбука Goni мемасы
Иронизируют пользователи, сравнивая использование беспилотника с другими событиями в России. Например, с выставкой похоронных вещей сопоставил твиттерянин Сергей Нещадым.
Или вот с внезапным запретом ввозить из Турции мандарины. Беспилотники, напомним, производит именно эта страна.
Мандарин у русских нет, кто виноват? – ЗСУ! / Картинка из твитера n6j1K0PZH4vMK0y
Что известно о Bayraktar TB2?
Это турецкий ударный беспилотник нового поколения. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.
В 2019 году Украина закупила 6 турецких беспилотников Bayraktar TB2 компании Roketsan. Первый ударный беспилотник войска ВСУ получили в июле 2021 года. Его испытали на аэродроме под Николаевом. До этого случая беспилотники не применяли на Донбассе.
Источник: Википедия
Мандарины уже провинились / Скриншот твита из профиля ДревляниН
Важное мнение Шахтеры будут находить противовоздушные комплексы, – Костенко о последствиях из-за Bayraktar
Момент применения Bayraktar на Донбассе: смотрите видео
Главное о применении Bayraktar на Донбассе
- Боевики 26 октября били по поселку Гранитное, повредив дома мирного населения. Впоследствии они убили одного украинского военного, еще одного тяжело ранили.
- Тогда по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в районе ООС впервые применили беспилотник Bayraktar.
- Применение Bayraktar вызвало истерику у России и пророссийских боевиков.
- Действия ВСУ осудила и Германия. Мол, Украина порождает насилие и это не способствует мирному урегулированию. Впрочем, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина имеет законное право себя защищать.