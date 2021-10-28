Об этом в эфире 24 канала рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко. Он отметил, что украинское военно-политическое руководство перед тем, как применить это оружие, просчитывало последствия.

К слову Вооруженные силы впервые применили беспилотники Bayraktar на Донбассе: мощное видео

"Может быть такое, что Россия, имея свои беспилотные летательные аппараты, начнет их использовать, ссылаясь на то, что Украина применила такое же оружие".

Россия уже использовала беспилотники против Украины

По словам Костенко, оккупанты уже наносили удары беспилотниками. Впрочем, до этого они были самодельные, а не профессиональные. В то же время он добавил, что страна-агрессор начнет активно привлекать противовоздушные комплексы.

Сейчас шахтеры будут "находить в шахтах" противовоздушные комплексы, которые будут закрывать небо и не давать нам таким образом работ Роман Костенко Секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности По его мнению, принятие решения использовать против агрессора Bayraktar – это, конечно, плюс. В то же время добавил, что всему оборонному комплексу Украины нужно идти вперед.

Что известно о Bayraktar-TB2?

Это современный турецкий ударный беспилотник, который активно применяют в военных конфликтах. Разработка проекта началась в 2000 году и продолжалась вплоть до 2009 года. За десятилетие Турция выпустила около 100 таких летательных аппаратов. Такой беспилотник может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Источник: Это современный турецкий ударный беспилотник, который активно применяют в военных конфликтах. Разработка проекта началась в 2000 году и продолжалась вплоть до 2009 года. За десятилетие Турция выпустила около 100 таких летательных аппаратов. Такой беспилотник может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.Источник: Википедия

Использование Украиной Bayraktar: что известно