Про це в ефірі 24 каналу розповів секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко. Він зазначив, що українське військово-політичне керівництво перед тим, як застосувати цю зброю, прораховувало наслідки.

До слова Збройні сили вперше застосували безпілотники Bayraktar на Донбасі: потужне відео

"Може бути таке, що Росія, маючи свої безпілотні літальні апарати, почне їх використовувати, посилаючись на те, що Україна застосувала таку ж зброю".

Росія вже використовувала безпілотники проти України

За словами Костенка, окупанти вже завдавали удари безпілотниками. Втім, до цього вони були саморобні, а не професійні. Водночас він додав, що країна-агресор почне активно залучати протиповітряні комплекси.

Зараз шахтарі знаходитимуть в шахтах протиповітряні комплекси, які закриватимуть небо і не даватимуть нам таким чином працювати. Роман Костенко Секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки

На його думку, ухвалення рішення використати проти агресора Bayraktar – це, звичайно, плюс. Водночас додав, що всьому оборонному комплексу України потрібно йти вперед.

Що відомо про Bayraktar-TB2? Це сучасний турецький ударний безпілотник, який активно застосовують у військових конфліктах. Розробка проєкту почалася у 2000 році і тривала аж до 2009 року. За десятиліття Туреччина випустила близько 100 таких літальних апаратів. Такий безпілотник може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби.

Джерело: Вікіпедія

Використання Україною Bayraktar: що відомо