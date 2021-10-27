Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Він створений при Мінкульті як один з механізмів протидії зовнішнім загрозам, зокрема – інформаційним атакам Росії.

До теми "Шок для Путіна", – турецькі ЗМІ про застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі

Дипломатія не спрацювала

У Центрі пояснили, що спочатку ситуацію намагалися залагодити дипломатичними методами. У Збройних силах вимагали, аби російські найманці припинили атаку на українські позиції, яка забрала життя військового. Втім, бойовики не припинили атаки. Тож головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний віддав наказ про застосування Bayraktar, аби зупинити ворога.

Довідка. Bayraktar не перетинав лінії зіткнення й керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ. Після цього обстріли позицій ЗСУ припинилися.

ЗСУ попередили, що реагуватимуть на загрози

Все це підтверджує лист до спостерігачів ОБСЄ, який надійшов від командування ЗСУ. Військове керівництво попросило проінформувати бойовиків про вимогу щодо негайного припинення вогню та інших провокацій. "ЗСУ залишають за собою право відкривати вогонь у відповідь, якщо будуть загрози здоров'ю та життю військових", – мовиться у документі.



Лист до спостерігачів ОБСЄ / Фото Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Гуманність – навіть до агресора

За словами аналітиків, для стримування ворога українські військові застосували боєприпаси MAM-C з найменшою потужністю. Завдяки цьому окупанти залишилися живі й змогли відбігти від точки ураження. У Центрі пояснили, про що свідчить таке обмежене застосування сили у відповідь на провокації противника.

Мовиться про рішучість ЗСУ стримувати ворога й реагувати на прояви його агресії, так і про гуманність України. Навіть до агресора,

– зауважили там.

Зазначимо, що у Кремлі вже відреагували на застосування турецьких безпілотників на Донбасі. Там традиційно обурилися тим, що Анкара надала Україні зброю. Речник Путіна цинічно заявив, що продаж безпілотників Києву нібито призводить до "дестабілізації" ситуації на Донбасі.