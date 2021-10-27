Окрім того, турецькі журналісти розповіли, що на відео зафіксували момент знищення 122-міліметрової гаубиці Д-30. Українські воїни застосували Bayraktar у відповідь на обстріли селища Гранітне на Донеччині.

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Повідомляється, що наказ про перше використання Bayraktar TB2 SİHA на Донбасі дав голова Генштабу України Валерій Залужний,
– мовиться у повідомленні.

Bayraktar застосували на Донбасі

  • Про застосування Bayraktar повідомив український волонтер Роман Донік. Він розповів, що безпілотниками українські воїни відігнали окупантів, які упродовж ночі та ранку бомбили селище Гранітне на Донеччині.
  • У Генштабі ЗСУ розповіли, що 26 жовтня 2021 року за наказом Валерія Залужного у районі проведення ООС вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу Bayraktar.
  • У повідомленні мовиться, що Bayraktar застосували "з метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом Головнокомандувача ЗСУ застосували Bayraktar".
  • За словами Генштабу ЗСУ, "безпілотний літальний апарат не перетинав лінію зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ".