Окрім того, турецькі журналісти розповіли, що на відео зафіксували момент знищення 122-міліметрової гаубиці Д-30. Українські воїни застосували Bayraktar у відповідь на обстріли селища Гранітне на Донеччині.
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Повідомляється, що наказ про перше використання Bayraktar TB2 SİHA на Донбасі дав голова Генштабу України Валерій Залужний,
– мовиться у повідомленні.
Bayraktar застосували на Донбасі
- Про застосування Bayraktar повідомив український волонтер Роман Донік. Він розповів, що безпілотниками українські воїни відігнали окупантів, які упродовж ночі та ранку бомбили селище Гранітне на Донеччині.
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що 26 жовтня 2021 року за наказом Валерія Залужного у районі проведення ООС вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу Bayraktar.
- У повідомленні мовиться, що Bayraktar застосували "з метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом Головнокомандувача ЗСУ застосували Bayraktar".
- За словами Генштабу ЗСУ, "безпілотний літальний апарат не перетинав лінію зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ".