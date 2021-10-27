Окрім того, турецькі журналісти розповіли, що на відео зафіксували момент знищення 122-міліметрової гаубиці Д-30. Українські воїни застосували Bayraktar у відповідь на обстріли селища Гранітне на Донеччині.

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Повідомляється, що наказ про перше використання Bayraktar TB2 SİHA на Донбасі дав голова Генштабу України Валерій Залужний,

– мовиться у повідомленні.

Bayraktar застосували на Донбасі