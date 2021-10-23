"Це цілеспрямована праця стосовно диверсій і провокацій в бік ОБСЄ, щоб вона пішла. Випадок з Костюком типовий для Росії. Річ у тім, що Кремль дуже боїться таких доказів, як жива людина", – зазначив військовий експерт Олег Жданов.

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Росія хоче козирнути цим на засіданні ТКГ

Лише на 6 день після затримання Косяка, Кремль згадав про найманця й почав вимагати від України допустити до нього російських консулів. Експерти запевняють, що Росія застосовує тиск на ОБСЄ, щоб на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи Україні дали негативні оцінки стосовно цього інциденту.

Блокування членів місії пов'язане не тільки із затриманням Косяка, а й з останніми тенденціями ТКГ. З нещодавньою зміною команди ОБСЄ помітна її більш об'єктивна позиція в цих переговорах Сергій Гармаш Представник ТКГ української делегації

Повна мілітаризація окупованих територій

Кремлю було б вигідно, аби ОБСЄ пішло з окупованих територій. Тоді відбулася б повна мілітаризація, як це сталося, наприклад, з окупованим Кримом.

Втім, ситуація із Косяком стосується ще й Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування. Його представники працювали на Донбасі від початку війни.

Проте Росія відкликала свою делегацію кілька років тому, аби змусити Україну напряму спілкуватися з сепаратистами. Водночас Кремль міг "умити руки" від участі у цьому конфлікті.

Сепаратисти, не повідомляючи Україну та ОБСЄ, включають до складу СЦКК людей, які здійснюють не функцію контролю, а функцію розвідки, яка не притаманна СЦКК. Це грубе порушення мінських угод. Володимир Фесенко Політолог

ОБСЄ, фактично, захопили в заручники

Місія ОБСЄ відновила патрулювання, однак лише у Горлівці. У Донецьку, хоч місія і полишила готель, де її представників тримали у заручниках, але відновлювати роботу поки не планують.

До слова Російські окупанти у Донецьку дещо послабили блокаду роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ

В Українській розвідці певні, Кремль не полишить намір витіснити місію з окупованих територій. Бо її звіти – єдиний доказ світу про злочини Москви на українській землі. Тож слід чекати й збройних провокацій з боку окупантів.

Чому Росія блокує ОБСЄ: дивіться відео



Блокування ОБСЄ на Донбасі: що відомо