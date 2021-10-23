"Это целенаправленный труд по диверсиям и провокациям в сторону ОБСЕ, чтобы она пошла. Случай с Костюком типичен для России. Дело в том, что Кремль очень боится таких доказательств, как живой человек", – отметил военный эксперт Олег Жданов.

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Россия хочет козырнуть этим на заседании ТКГ

Лишь на 6 день после задержания Косяка, Кремль вспомнил о наемнике и потребовал от Украины допустить к нему российских консулов. Эксперты уверяют, что Россия применяет давление на ОБСЕ, чтобы на следующем заседании Трехсторонней контактной группы Украине дали негативные оценки в отношении этого инцидента.

Блокировка членов миссии связана не только с задержанием Косяка, но и с последними тенденциями ТКГ. С недавней сменой команды ОБСЕ заметна ее более объективная позиция в этих переговорах Сергей Гармаш Представитель ТКГ украинской делегации

Полная милитаризация оккупированных территорий

Кремлю было бы выгодно, чтобы ОБСЕ ушло с оккупированных территорий. Тогда произошла бы полная милитаризация, как это произошло, например, с оккупированным Крымом.

Впрочем, ситуация с Косяком касается еще и Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения. Его представители работали на Донбассе с начала войны.

Однако Россия отозвала свою делегацию несколько лет назад, чтобы заставить Украину напрямую общаться с сепаратистами. В то же время Кремль мог "умыть руки" от участия в этом конфликте.

Сепаратисты, не сообщая Украине и ОБСЕ, включают в состав СЦКК людей, которые осуществляют не функцию контроля, а функцию разведки, которая не присуща СЦКК. Это грубое нарушение Минских соглашений. Владимир Фесенко Политолог

ОБСЕ, фактически, захватили в заложники

Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование, однако только в Горловке. В Донецке, хоть миссия и покинула отель, где ее представителей держали в заложниках, но возобновлять работу пока не планируют.

К слову Оккупанты в Донецке несколько ослабили блокаду миссии ОБСЕ

В украинской разведке уверены, Кремль не оставит намерение вытеснить миссию с оккупированных территорий. Потому что ее отчеты – единственное доказательство миру о преступлениях Москвы на украинской земле. Поэтому следует ждать и вооруженных провокаций со стороны оккупантов.

Почему Россия блокирует ОБСЕ: смотрите видео

Блокирование ОБСЕ на Донбассе: что известно