"Это целенаправленный труд по диверсиям и провокациям в сторону ОБСЕ, чтобы она пошла. Случай с Костюком типичен для России. Дело в том, что Кремль очень боится таких доказательств, как живой человек", – отметил военный эксперт Олег Жданов.
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Россия хочет козырнуть этим на заседании ТКГ
Лишь на 6 день после задержания Косяка, Кремль вспомнил о наемнике и потребовал от Украины допустить к нему российских консулов. Эксперты уверяют, что Россия применяет давление на ОБСЕ, чтобы на следующем заседании Трехсторонней контактной группы Украине дали негативные оценки в отношении этого инцидента.
Блокировка членов миссии связана не только с задержанием Косяка, но и с последними тенденциями ТКГ. С недавней сменой команды ОБСЕ заметна ее более объективная позиция в этих переговорах
Полная милитаризация оккупированных территорий
Кремлю было бы выгодно, чтобы ОБСЕ ушло с оккупированных территорий. Тогда произошла бы полная милитаризация, как это произошло, например, с оккупированным Крымом.
Впрочем, ситуация с Косяком касается еще и Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения. Его представители работали на Донбассе с начала войны.
Однако Россия отозвала свою делегацию несколько лет назад, чтобы заставить Украину напрямую общаться с сепаратистами. В то же время Кремль мог "умыть руки" от участия в этом конфликте.
Сепаратисты, не сообщая Украине и ОБСЕ, включают в состав СЦКК людей, которые осуществляют не функцию контроля, а функцию разведки, которая не присуща СЦКК. Это грубое нарушение Минских соглашений.
ОБСЕ, фактически, захватили в заложники
Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование, однако только в Горловке. В Донецке, хоть миссия и покинула отель, где ее представителей держали в заложниках, но возобновлять работу пока не планируют.
К слову Оккупанты в Донецке несколько ослабили блокаду миссии ОБСЕ
В украинской разведке уверены, Кремль не оставит намерение вытеснить миссию с оккупированных территорий. Потому что ее отчеты – единственное доказательство миру о преступлениях Москвы на украинской земле. Поэтому следует ждать и вооруженных провокаций со стороны оккупантов.
Почему Россия блокирует ОБСЕ: смотрите видео
Блокирование ОБСЕ на Донбассе: что известно
- На Донбассе 13 октября Украина задержала российского боевика Андрея Косяка, который проводил разведку под прикрытием разминирования территории. Его также обвиняют в убийстве.
- Из-за это 15 – 16 октября боевики вышли на протест против миссии ОБСЕ в Донецке. В частности они заблокировали наблюдателей в отеле. Представители миссии не могли выйти из здания. А 17 октября заблокировали их и в Горловке.
- Вместе с тем Украина готова допустить представителей международных организаций к задержанному российскому боевику Андрею Косяку. В МИД пояснили, что международное сообщество должно видеть, кого Москва направляет воевать против украинского народа.