С другой стороны, тут же показало, кто в Европе потакает Кремлю, ведь позиция одной из стран Евросоюза на 100% совпала с позицией России. Но обо всём по порядку.

Зверніть увагу Bayraktar – відповідь Росії: чим грозяться в Кремлі та що кажуть експерти

Накануне российские боевики на Донбассе, понимая что ОБСЕ, которое они блокируют ничего не увидит, нагло нарушили Минские соглашения и открыли огонь по украинским защитникам из стволов калибра 122 милиметром.

К сожалению! Этот обстрел унес жизнь одного украинского солдата, еще один был ранен.

Украинская сторона призвала боевиков прекратить нарушение, но в ответ те начали разворачивать в нашу сторону еще и систему "Град". Как вы понимаете, это нужно было остановить, ведь на призывы боевики никак не реагировали.

Ответ ВСУ на агрессию России

В итоге командование ВСУ приняло решение нанести точечный удар по одному из орудий боевиков с помощью беспилотника Bayraktar. Уничтожение огневой точки боевиков выглядело очень даже эффектно.

Сразу обозначу, что согласно дополнительным мерам по прекращению огня, украинская армия имела право даже открыть огонь по боевикам из артиллерии, при этом не нарушив Минских соглашений. Ведь мы вели ответный огонь.

Но, выстрелы из артиллерии могли задеть и мирное население, чего наши военные, конечно же не хотели.

Потому и приняли решение точечно ударить по одному из орудий боевиков. Хватило всего одного снаряда, чтобы заставить боевиков умолкнуть, а наша птичка спокойно вернулась на базу.

В Кремле – истерика

И вот после первого применения украинской армией Bayraktar, в Кремле начали истерить. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что применение Bayraktar может дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

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Но, как видим, не такие уж эти отношения и хорошие. Кстати, Кремль решил даже ответить Турции контрмерами за предоставление Украине высокоточных беспилотников. Но это было лишь небольшое лирическое отступление, вернемся к теме Bayraktar.



Песков начал истерить через Bayraktar / Фото Getty Images

Реакция мира

На применение беспилотника украинской армией отреагировала и Германия. Пресс-секретарь немецкого МИДа заявила, что её страна очень обеспокоена тем, что Киев применяет такое оружие. И как бы намекает, что это приводит к увеличению обстрелов на Донбассе.

То есть Берлин совсем не смутил тот факт, что в сторону наших солдат была развернута гаубица 122 милиметров, Берлин не смутило даже то, что эта гаубица убила одного из наших солдат! Зато Берлин обеспокоился применением Bayraktar. Во как!

А дальше Зассе добавила, что Германию сильно тревожит тот факт, что беспилотниками пользуются обе стороны конфликта. Хотя согласно Минским соглашениям это право есть только у миссии ОБСЕ.

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То есть когда российские боевики исследуют наши позиции с помощью дронов – это Германию не тревожит, а как только Украина применила свои беспилотники – она сразу выразила обеспокоенность.

И Украина не промолчала. Наш посол в Германии заявил своим немецким коллегам, что Украина имеет полное право на самозащиту. Тем более в свете того, как Германия сама отстаивает скандальный проект "Северный поток-2".

В унисон с Россией

А немцам, вместо обеспокоенности, лучше бы заняться организацией нормандской встречи, если она так сильно хочет деэскалации на Донбассе. Но стоит ли удивляться такой позиции Германии, которая звучит в унисон позиции российской?

Напомним! Буквально вчера (27 ноября – 24 канла) Министерство экономики и энергетики Германии опубликовало отчет в котором заявляет, что запуск российского проекта "Северный поток-2" абсолютно безопасен для Германии и ЕС. А уже на следующий день Путин приказал увеличить закачку газа в европейские хранилища.

Между нынешним правительством Германии и Россией явно прослеживается некая подковёрная договоренность, поэтому Берлин и потакает Москве. Тем более Меркель банально спешит закончить все свои проекты с Кремлем до конца своей каденции в декабре.

Но и паника Кремля вполне понятна. Там осознали, что у Украины появилось оружие, способное переломить ход войны и она готова его применять.

В Москве боятся, что Киев может сильно продвинутся вперед с помощью Bayraktar. Достаточно послушать, как это комментируют на российских пропагандистских каналах.



В Москве боятся Bayraktar / Фото прессслужбы Генштаба ВСУ

Более того, в различных донецких пабликах, которыми руководят боевики, можно проследить панику. Мол, теперь вся территория ОРДЛО находится под прицелом ВСУ.

Кремль боится Украину

И если будет нужно, то украинская армия сможет наносить удары даже далеко в тылу врага. К тому же допускают, что ВСУ может применить Bayraktar еще и в Крыму. И боевики констатируют, что сами с такой угрозой точно справится не смогут.

Варвары из России стали понимать, что Украинская армия уже не такая, как в 2014 году. Она вооружена передовыми видами оружия и способна достать любого.

Важно! Bayraktar позволяют Украине точечно уничтожать боевиков и их технику, не задевая дома мирных жителей, за спинами которых российские террористы часто прячутся.

В Кремле осознали, что Украина загоняет их в угол на Донбассе, а потому глава российского МИДа Сергей Лавров решился даже угрожать Турции, за то что та поставляет в Украину Bayraktar.

Турция давно приняла решение

Но Турция уже давно подумала и приняла решение. На данный момент на вооружении украинской армии уже 12 беспилотников Bayraktar. В ближайшее время Украина закупит у Турции еще 24 таких аппарата.



Турция приняла решение о Bayraktar для Украины / Фото прессслужбы Минобороны

Но и это еще не всё. В конце сентября Украина и Турция договорились о строительстве под Киевом совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации Bayraktar. В этом центре:

будут обучать украинских солдат пользоваться беспилотниками;

ремонтировать и модернизировать их;

в будущем на базе этого самого центра будет налажено и производство Bayraktar.

И такой центр в Украине, согласно планам, будет не один. Турецкая компания Bayraktar уже заявила, что готова инвестировать собственные средства в строительство в Украине целого завода по производству беспилотников, где будут работать украинские специалисты.

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И что важно, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все политические и технические вопросы по постройке такого завода уже урегулированы, слово за компанией Bayraktar.

Поэтому, как говорится, пусть россияне лают, а мы идем своим путем усиления обороноспособности. И с каждым днем становится всё очевиднее – России стало достаточно сложно давить на Украину. А потому – победа, обязательно, будет за нами!