Якобы Украина использовала запрещенное тяжелое вооружение. Соответствующее заявление опубликовали в Министерстве иностранных дел.

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В нем говорится, что Париж "обеспокоен" заявлением Генерального штаба Украины относительно использования беспилотника Bayraktar.

"Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года", – подчеркнули в заявлении.

Франция призвала к сдержанности

Также ведомство считает, что стороны на Донбассе начали чаще использовать тяжелое оружие, которое запрещено Минскими соглашениями.

В то же время в заявлении говорится, что Франция и Германия будет продолжать усилия в рамках нормандского формата для выполнения Минских соглашений. Якобы соответствующие договоренности являются единственной основой для урегулирования ситуации на Донбассе. "Мы призываем стороны к сдержанности и деэскалации", – заявили в МИД.

Напомним! Представительница МИД Германии Андреа Зассе заявила, что Берлин обеспокоен использованием Bayraktar, который применила украинская сторона.

Украина применила Bayraktar