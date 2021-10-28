Якобы Украина использовала запрещенное тяжелое вооружение. Соответствующее заявление опубликовали в Министерстве иностранных дел.
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В нем говорится, что Париж "обеспокоен" заявлением Генерального штаба Украины относительно использования беспилотника Bayraktar.
"Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года", – подчеркнули в заявлении.
Франция призвала к сдержанности
Также ведомство считает, что стороны на Донбассе начали чаще использовать тяжелое оружие, которое запрещено Минскими соглашениями.
В то же время в заявлении говорится, что Франция и Германия будет продолжать усилия в рамках нормандского формата для выполнения Минских соглашений. Якобы соответствующие договоренности являются единственной основой для урегулирования ситуации на Донбассе. "Мы призываем стороны к сдержанности и деэскалации", – заявили в МИД.
Украина применила Bayraktar
- Украинская сторона решила применить беспилотник, когда пророссийские боевики в очередной раз били на востоке.
- Это очень не понравилось Кремлю. Там заявили, что такое решение якобы может дестабилизировать ситуацию.
- Германия выразила "обеспокоенность" использованием Bayraktar. В то же время посол Украины Андрей Мельник заявил, что Украина вполне имеет право защищаться.
- По словам экспертов, другие страны должны просто молчать, когда наше государство защищает себя.
- В сети по-разному отреагировали на первое применение беспилотника Украиной.