Дело в том, что Берлин выразил обеспокоенность. На что посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что у Украины есть законное право себя защищать.
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Германия озабочена применением Bayraktar на Донбассе
Позицию правительства Германии озвучила на брифинге 27 октября представительница министерства иностранных дел Андреа Зассе, пишет Укринформ.
В Берлине очень обеспокоены увеличением интенсивности боевых действий на Востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, что украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение еще одного солдата применили дрон типа Bayraktar,
– заявила она.
Зассе также отметила, что беспилотники используют все стороны конфликта, хотя минские соглашения разрешают это только для миссии ОБСЕ.
Украина имеет право себя защищать
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии немецкому Bild ответил на это заявление. По его словам, Украина:
- Категорически отвергает замечания германского министерства иностранных дел.
- Имеет "законное право на самооборону, если ее территорию денно и нощно бомбят тяжелым российским оружием, от чего погибают и солдаты, и мирные жители".
- И "призывает правительство Германии не выражать беспокойство, а удвоить усилия посредника, чтобы созвать нормандский саммит в Берлине, и поставить Москву на место".
Кратко о применении Bayraktar в ООС и реакции России
- 26 октября 2021 года по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе ООС впервые применили приобретенный у Турции Bayraktar. Это сделали для того, чтобы уничтожить пушку боевиков, из которой обстреливали мирные населенные пункты – на дипломатические обращения с требованием прекратить огонь те не реагировали.
- Применение Bayraktar заставило буквально закипеть Россию и пророссийских боевиков на оккупированной части Донбасса. Глава российского МИД Сергей Лавров даже прибег к крайней риторике: мол, Кремль теперь будет думать, что делать с Турцией, которая "вооружает управляемый неонацистами киевский режим".