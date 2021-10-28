Дело в том, что Берлин выразил обеспокоенность. На что посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что у Украины есть законное право себя защищать.

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Германия озабочена применением Bayraktar на Донбассе

Позицию правительства Германии озвучила на брифинге 27 октября представительница министерства иностранных дел Андреа Зассе, пишет Укринформ .

В Берлине очень обеспокоены увеличением интенсивности боевых действий на Востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, что украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение еще одного солдата применили дрон типа Bayraktar,

– заявила она.

Зассе также отметила, что беспилотники используют все стороны конфликта, хотя минские соглашения разрешают это только для миссии ОБСЕ.

Украина имеет право себя защищать

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии немецкому Bild ответил на это заявление. По его словам, Украина:

Категорически отвергает замечания германского министерства иностранных дел.

Имеет "законное право на самооборону, если ее территорию денно и нощно бомбят тяжелым российским оружием, от чего погибают и солдаты, и мирные жители".

И "призывает правительство Германии не выражать беспокойство, а удвоить усилия посредника, чтобы созвать нормандский саммит в Берлине, и поставить Москву на место".

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