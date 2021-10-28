Про це в ефірі 24 каналу висловив секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко. За його словами, у багатьох інших країнах зараз реагують на застосування Україною Bayraktar на Донбасі.

До теми Bayraktar – відповідь Росії: чим грозяться в Кремлі та що кажуть експерти

"Навіть країни, яких ми вважаємо своїми союзниками, часто нам розповідають, що робити, захищаючи країну. Це вже наше суверенне право. Вважаю, що вони повинні просто мовчати, бо це ми захищаємо свою державу", – запевнив Костенко.

Подвійні стандарти

Він також зауважив, що Україна часто бачить подвійні стандарти з боку інших країн не тільки у питаннях захисту нашої держави у військовому плані. Також Україну не підтримують щодо енергетичного тиску з боку Росії.

Ми повинні розуміти, що зовнішню політику можна вести тільки з позиції сили. Всі домовленості будуть тільки тоді нам на користь, якщо інші країни розумітимуть, що ми сильні, суверенні і можемо приймати такі рішення. Якщо у нас позиція, що догоджаємо країнам – нас такими і вважатимуть. Роман Костенко Секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки

Він висловив сподівання, що у Міноборони розуміють це.

Довідка. У Міністерстві закордонних справ Німеччини висловили занепокоєння операцією, проведеною українською армією біля лінії зіткнення 26 жовтня.

Що цьому передувало