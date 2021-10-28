Про це в ефірі 24 каналу висловив секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко. За його словами, у багатьох інших країнах зараз реагують на застосування Україною Bayraktar на Донбасі.
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"Навіть країни, яких ми вважаємо своїми союзниками, часто нам розповідають, що робити, захищаючи країну. Це вже наше суверенне право. Вважаю, що вони повинні просто мовчати, бо це ми захищаємо свою державу", – запевнив Костенко.
Подвійні стандарти
Він також зауважив, що Україна часто бачить подвійні стандарти з боку інших країн не тільки у питаннях захисту нашої держави у військовому плані. Також Україну не підтримують щодо енергетичного тиску з боку Росії.
Ми повинні розуміти, що зовнішню політику можна вести тільки з позиції сили. Всі домовленості будуть тільки тоді нам на користь, якщо інші країни розумітимуть, що ми сильні, суверенні і можемо приймати такі рішення. Якщо у нас позиція, що догоджаємо країнам – нас такими і вважатимуть.
Він висловив сподівання, що у Міноборони розуміють це.
Що цьому передувало
- Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний наказав в районі ООС вперше застосувати придбаний у Туреччини Bayraktar. Це сталось 26 жовтня.
- За допомогою безпілотника знищили гармату бойовиків – з неї обстрілювали мирні населені пункти. Річ у тім, що бойовики не реагували на дипломатичні звернення з вимогою припинити вогонь.
- У Росії буквально закипіли через операцію України. Глава російського МЗС Сергій Лавров пригрозив і Туреччині. Мовляв, Кремль думатиме, що робити з нею, адже та "озброює керований неонацистами київський режим".