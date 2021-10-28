Об этом в эфире 24 канала высказал секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко. По его словам, во многих других странах сейчас реагируют на применение Украиной Bayraktar на Донбассе.

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"Даже страны, которых мы считаем своими союзниками, часто нам рассказывают, что делать, защищая страну. Это уже наше суверенное право. Считаю, что они должны просто молчать, потому что это мы защищаем свое государство", – заверил Костенко.

Двойные стандарты

Он также отметил, что Украина часто видит двойные стандарты со стороны других стран не только в вопросах защиты нашего государства в военном плане. Также Украину не поддерживают относительно энергетического давления со стороны России.

Мы должны понимать, что внешнюю политику можно вести только с позиции силы. Все договоренности будут только тогда нам на пользу, если другие страны будут понимать, что мы сильные, суверенные и можем принимать такие решения. Если у нас позиция, что угождаем странам – нас таковыми и сочтут. Роман Костенко Секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности

Он выразил надежду, что в Минобороны понимают это.

Справка. В Министерстве иностранных дел Германии выразили обеспокоенность операцией, проведенной украинской армией у линии соприкосновения 26 октября.

Что этому предшествовало