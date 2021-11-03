Там вважають, що розповсюдження відповідної інформації є нібито фейком. Про це, як мовиться у російських виданнях, заявила представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.
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За її словами, Москва звернула увагу "інформаційний залп", який розповсюджували зокрема американські медіа.
Це не був один фейк, це ціла свіжа фейк-кампанія у американських ЗМІ,
– сказала Захарова.
Раніше публікації медіа США також прокоментував речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, якість статей "навіть не варто коментувати і загалом на них не варто звертати жодної уваги".
Про що мовиться
- Журналісти The Washington Post опублікували матеріали, в яких зауважили, що Росія знову нарощує свої війська біля кордонів України.
- Станом на 1 листопада розвідка не зафіксувала стягування окупаційних військ. Там наголосили, що це елемент спеціальних інформаційно-психологічних дій.
- Вже 2 листопада видання Politico показало світлини, які зробили за допомогою супутника. Фотографії свідчать про скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії.
- Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов вважає, що заяви про російські війська – це свідома дезінформація.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони відзначило, що сил держави-агресорки не побільшало.
- Водночас на думку експертів, Україна повинна бути постійно готовою до ескалації ситуації на Сході.