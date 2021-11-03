Там вважають, що розповсюдження відповідної інформації є нібито фейком. Про це, як мовиться у російських виданнях, заявила представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Варто прочитати Росія зробила хід конем, – Костенко про стягнення військ до кордону з Україною

За її словами, Москва звернула увагу "інформаційний залп", який розповсюджували зокрема американські медіа.

Це не був один фейк, це ціла свіжа фейк-кампанія у американських ЗМІ,

– сказала Захарова.

Раніше публікації медіа США також прокоментував речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, якість статей "навіть не варто коментувати і загалом на них не варто звертати жодної уваги".

Важливо! Спостерігачі місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували 114 порушень зі сторони російських бойовиків.

Про що мовиться